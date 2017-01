Ovo su najgluplje stvari zbog kojih su ljudi dobijali otkaz

Korisnici “Redita“ naveli su neke od “najglupljih primjera otkaza“.

1. Bili ste upozoreni

“Svake godine tokom sezone praznika upozorim nove zaposlene da ne kradu poklon-kartice kupaca, ma koliko bili u iskušenju. Pratićemo, a ako vas uhvatimo da niste poslušali, bićete otpušteni. Naravno, svake godine bar jedan zaposleni ukrade i bude otpušten. Iako im kažem da ne rade to, oni opet urade“, piše “B92“…

2. “Isplivao“ sa posla

“Jedan dvadesetogodišnjak, tek što se zaposlio, javio je da neće doći na posao jer je bolestan, navodeći da misli da ima srčani udar. Pošto živi preko puta radnje u kojoj smo radili, mi smo kroz izlog, nakon nekoliko trenutaka imali prilike da vidimo kako pakuje stvari za plažu u svoj auto i odlazi sa djevojkom. Sljedećeg dana je otpušten.“

3. Lažirao bakšiš

“Razlog otpuštanja je bio taj što je osoba pokušala da falsifikuje bakšiš na računu. Kao da niko ne bi primjetio dodatnih 20 dolara na računu.”

4. Pasivno-agresivan potez

“Jedan zaposleni je iz ljutnje zaključao drugog u ormar. On je iz ormara pozvao policiju, i bio je veoma uplašen. Da li ima potrebe da kažem da je nekom uslijedio otkaz?”

5. Otkaz zbog samo jednog gutljaja

“Poslužitelj u brzoj hrani dobio je otkaz jer je probao pića koja su gosti naručili, a koja su bila u istoj ambalaži, kako bi znao koje je čije piće. On je to uradio ispred samih gostiju.”

6. Iskrenost vas neće uvijek spasiti

“Radio sam kao supervizor na jednom koledžu i jednoga dana se pročulo da jedan kolega ima kod sebe džoint. To je stiglo do nadležnog i kada ga je ovaj pozvao na razgovor i pitao da li zaista ima kod sebe marihuanu, on je odgovorio: ‘Ne, već sam je popušio.’”

7. Otkaz zbog čuđenja

“Imali smo jednog zaposlenog, koji je imao oko 22 godine i nije umio lijepo da govori engleski, pa je neke stvari pokazivao rukama i gestovima. On je konstantno jednu 16-godišnjakinju hvatao za grudi. Kada smo ga pitali zbog čega maltretira tinejdžerku, on je odgovorio da su ‘toliko velike da on jednostavno nije mogao da povjeruje u to’.”

8. Imala je samo jedan posao…

“Otpustio sam radnicu jer sam je uhvatio kako baca srebrno posuđe u kontejner, umjesto da ih opere u automatskoj mašini za posuđe. Ona je bila zadužena za samo jedan posao – da pere posuđe.”

9. Multitasking

“Imali smo u firmi sekretaricu koja za 8 sati nikada ništa nije radila. Nikome nije bilo jasno zašto i kako, dok na kraju nismo shvatili da je koristila svoj kompanijski e-mail za pružanje se*sualnih usluga.”

loading...

Facebook komentari