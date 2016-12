Azra Dedić, prva zaposlena osoba s Down sindromom u BiH

Osobe se suočavaju sa brojnim predrasudama, poput one da nisu sposobni za samostalan život, piše Akta.

Ali, da to nije tačno, pokazuje Azra Dedić, djevojka iz Bihaća, koja je od jučer prva zaposlena osoba s Down sindromom u BiH.

Prva kompanija koja je rekla: “Azru ćemo zaposliti” je cm-cosmetics d.o.o. Vitez.

Tako je Azra Dedić postala primjer osobe s Down sindromom koja je uspjela u samozastupanju. Završila je osnovnu i srednju škole, a sada je i zaposlena. Njena majka Remzija ponosna je na nju i ističe da je “zahvaljujući razumijevanju njenog poslodavca potpisala i ugovor o radu“.

Pored toga, Azra je na međunarodnom nivou prvakinja u džudou. Svaki dan radi 8 h, a tri puta sedmično, nakon posla odlazi na treninge. Kao što kaže: “Džudo je moja prva i najveća ljubav.”

U namjeri da ih podrže u stjecanju vještina samozastupanja Udruženje “Život s Down sindromom FBiH“, među ostalim aktivnostima, okupilo je u Sarajevu mlade s Down sindromom i njihove roditelje na konferenciji nazvanoj “Samopouzdanjem do samostalnosti”.

Tako je ozvaničen završetak projekta “Podizanje nivoa kvalitete života mladih s Down sindromom”, a rezultirao je, između ostalog, osnivanjem odjela koji će raditi na umrežavanju mladih s Down sindromom radi razvoja samozastupanja.

