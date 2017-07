Sjećate se Senne M? Autor hitova Bosanka, Indijanac, Tuc tuc…'Ušao u biznis i zgrče veliku lovu’

Senna M posljednji je koncert imao u Zagrebu prije osam godina. Senad Galijašević, poznatiji kao Senna M, u devedesetima je žario i palio svojim dance hitovima Beba, Indijanac, Tuc tuc…

Njegovi hitovi vrtjeli su se na radio stanicama, izazivali plesnu histeriju u klubovima, a danas ga mnogi smatraju pionirom dance muzike u Bosni i Hercegovini i regionu.

Ekipa magazina “Glorija” posjetila je Sennu M u njegovoj porodičnoj kući u zagrebačkoj četvrti Peščenica, gdje je ujedno i sjedište kompanije Senna Inovation Factory u vlasništvu Senada Galijaševića (63).

Kad se publika zasitila dancera, Senna M je nestao sa scene, a potom izgradio mnogo uspješniju karijeru ­ za koju se saznalo zahvaljujući TV seriji “Vikinzi”.

Naime, bivši pjevač postao je uspješni inovator u području sofisticirane tehnologije koja je korištena na snimanju pete sezone ove historijske drame o osvajačima sa Sjevera. Nakon “Vikinga” Galijašević je pozvan da na setu u Mađarskoj odakle se iz Dubrovnika preselila ekipa holivudskog filma “Robin Hood” ­ instalira svoje moćne reflektore za noćne scene, a radio je i na novom filmu Veljka Bulajića.

Nje­gov kompjuterski program koji upravlja golemim svjetlosnim zidovima s LED svjetlošću stvorio je u filmu “Bijeg mora” efekt oluje s munjama na nebu usred vedrog, proljetnog dana.

I privatno je beskrajno ispunjen uz kći Selenu (9), sina Denija (11) i suprugu Jelenu (33), magistru međunarodnih odnosa koja vodi finansije kompanije i brine se da naručena oprema sretno stigne na odredišta.

Suprugu je upoznao 2004.godine na plaži na Murteru.

– Spojio nas je frizbi kojim sam je slučajno pogodio. Jelena me je strijeljala pogledom trljajući bolno mjesto na glavi. Ispričavao sam se i u isti tren smišljao kako je odvesti na piće jer je imala najljepše plavozelene oči koje sam vidio. Prijatelj s kojim sam se dobacivao frizbijem shvatio je što se zbiva i brzo se izgubio, a Jelena je pristala na kafu samo da me se riješi. Ni sam ne znam kako, no uspio sam je nasmijati dosjetkama na svoj račun. Počela me promatrati s manje ljutnje i tada sam osjetio da imam barem male šanse. Jelena je na kraju odlučila riskirati s mnom. U jesen 2004. preselila se u Zagreb, krajem godine smo se vjenčali, a 2006. dobili sina. Kad sam postao otac, sve se u mojem poimanju života promijenilo. Mnogo sam ozbiljnije shvatio novu karijeru i osnovao kompaniju. A Jelena je u međuvremenu u Zagrebu upisala studij ekonomije i diplomirala, nakon čega je magistrirala međunarodne odnose – priča Senad Galijašević, biznismen i inovator bez formalne tehničke edukacije.

