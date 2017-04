Korisni savjeti za plaćanje preko Paypal-a

PayPal je uobičajeni način uplate online transakcija. PayPal je za online plaćanje isto što je Google za tražilice i Steam za PC igre. „Službeno“ nije najpopularnija metoda online uplata, ali će uskoro to postati, piše “Pcchip“.

Stvari mogu postati skupe na PayPalu ukoliko se bavite različitim međunarodnim valutama. PayPal postavlja vlastite tečajeve razmjene valuta kada kupujete stvari u stranim valutama, a ti tečajevi i nisu najjeftiniji, naprotiv mogu biti vrlo skupi.

Srećom, postoji način kako da ih zaobiđete, ali je toliko dobro skriveno da čak ni svi PayPalovi zaposlenici ne znaju za takve opcije. (u razgovorima sa paypal službenicima, vrlo rijetko ćete dobiti takve savjete, tako da je ovo činjenica!).

Svakako izbjegnite PayPal-ovu razmjenu valuta

PayPal-ovo sučelje je prilično zbunjujuće, i to mnogim korisnicima. Na ekranu se nalazi tona informacija istodobno, a sučelje je sklono vrlo čestim redizajniranjima, što znači da se neprestano morate prilagođavati i navikavati novom sučelju.

Navigacija kroz stranicu do mjesta na kojem možete razmjeniti valute je nešto poput kretanja kroz labirint.

Kao prvo, prijavite se na vaš PayPal račun, pa kliknite na cog/settings ikonu u gornjem desnom uglu početne stranice računa.

Zatim kliknite na Payments u plavom podizborniku pri vrhu vaše stranice.

Nakon toga kliknite na “Manage pre-approved payments.”

Na sljedećoj stranici ćete vidjeti unaprijed odobrene mogućnosti plaćanja. Kliknite “Set Available Funding Sources” odmah nad popisom trgovaca. (Ova mogućnost je napisana u sićušnom fontu – vjerojatno da je ne biste primijetili.)

Na sljedećoj stranici ćete primijetiti dostupne izvore financiranja. Odmah do informacije o vašoj kreditnoj/debit kartici, kliknite na “Conversion Options” pokraj kartice na kojoj ne želite da PayPal upotrebljava svoju ratu za promjenu valute.

Na sljedećoj stranici odaberite “Bill me in the currency listed on the seller’s invoice.” Pripazite, jer ovo neće utjecati na uplate koje prolaze kroz PayPalovu promjenu valute bez obzira na sve. Umjesto toga, ovo će koristiti tečaj razmjene vaše banke, što je u većini (ali ne kod svih) slučajeva bolji tečaj za vas.

Provjerite svoje unaprijed odobrene uplate

PayPal uvijek koristi svoj PayPal balance (iako na nekim stranicama, poput eBay-a, možete odabrati vlastitu metodu plaćanja za svaku kupnju, što je praktično – vidi sljedeću sliku).

To znači da ako imate PayPal novac u jednoj, ali redovito plaćate u drugoj valuti, tada će se dio vašeg novca izgubiti u paypal-ovim ne baš povoljnim valutnim tečajevima (koji su oko 3% gori od najboljih tečajeva u trenutku provjere).

Dakle zlatno pravilo glasi: Nemojte nikad plaćati sa paypal-a u različitim valutama! Ako je moguće, promijenite svoju metodu plaćanja i radije plaćajte valutom koja je ista kao i valuta proizvoda kojeg kupujete. Lakoća kojom se obavljaju uplate preko PayPal-a je zarazna, ali vam može povećati nepotrebne troškove.

Zaključak

PayPal ima manje-više monopol nad sigurnim online uplatama – i oni sami to znaju. To znači da se u PayPal-u pouzdaju na pasivnost korisnika nad mogućnošću zadržavanja što veće količine novca.

Zato ne dozvolite da vam se stvaraju nepotrebni troškovi – plaćanje u istim valutama kad god je to moguće i pretraga svih metoda plaćanja na web stranicama na kojima biste inače platili PayPalom, kako biste se osigurali da plaćate u valuti koja vam se najbolje isplati.

