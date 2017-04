Prvih 10 godina Business magazine

„Uspjeli smo u našoj nakani da poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini ponudimo relevantan i kvalitetan magazin. Naše opredjeljenje od samog početka je bilo da kroz istraživačke tekstove pružimo priliku svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje stavove, mišljenja, argumente o aktuelnim događajima u poslovnom svijetu. Naravno da kritikujemo sve pojave koje nanose štetu ljudima i radu, ali nudimo rješenja, tražimo primjere kako su drugi postupali u određenim situacijama“, kazala je Aida Delić, glavna i odgovorna urednica Business magazine.

Na svečanosti javnosti je predstavljeno posve novo, redizajnirano izdanje Business magazine, kao i novi dizajn web portala www.business-magazine.ba, oboje u skladu s najsavremenijim trendovima svjetskih poslovnih magazina i web portala.

U printanom izdanju Business magazine, koje izlazi svakog drugog ponedjeljka, mogu se pronaći najaktuelnije teme, informacije, atraktivni sagovornici iz svijeta businessa, poslovnog ambijenta BiH, Regiona i cijelog svijeta. Iz Business magazine s ponosom ističu da je u prvoj deceniji rada objavljeno 261 izdanje, da je rađeno sa više od 1.000 klijenata, urađeni razgovori sa više od 5.000 sagovornika, da imaju više od 7.000 pretplatnika i da je objavljeno više od 10.000 priča.

“Proteklih 10 godina jačala je poslovna zajednica Bosne i Hercegovine tako da je to bio značajan zamajac našem magazinu jer bez naših vjernih čitatelja, bez dobrih poslova naših klijenata i partnera, o malo čemu bi se moglo pisati. No, hvala Bogu, biznis je bolji dio BiH, a da ima bolje uslove, bio bi još bolji. To jeste izazov, ali u svakom slučaju mislimo da poslovni ljudi u Bosni i Hercegovini zaslužuju ovakav magazin koji sada ovako redizajniran nimalo ne zaostaje za magazinima koji se čitaju zemljama gdje je biznis jako razvijen i poštovan”, kazala je Almasa Bajrić, direktorica agencije PRag, izdavača Business magazina.

Sponzori svečanosti Business magazina bili su: Porsche BH, Compact Invest – Sarajevo Waves, Turkish Airlines, G3 Spirits Široki Brijeg, Centrotrans Eurolines, Klas Sarajevo,

Terme Olimia i Tuhelj, Sarajevski Kiseljak, Banjalučka pivara, Plantaže 13. Jul, Pentagram, Bili brig, Grand Prom, Muzički atelje u BiH: Basics škola, te For The Hunters.

