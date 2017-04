Radnica Konzuma u BiH: “Strahujemo se za radna mjesta, na policama nema robe”

“Nama baš ne pričaju o tome šta se dešava u Konzumu, i mi dosta toga saznajemo iz medija. Definitivno situacija nije kao prije. Bojimo se, jer ima dobavljača koji već sedam i više dana nikako ne isporučuju robu. Mušterija dođe dva, tri puta i traži nešto; ako toga nema svaki put, ona se više ne vraća, a mi gubimo. Sve je to neizvjesno”, ispričala nam je jedna prodavačica koja radi u Konzumu u Bosni i Hercegovini, piše “Al Jazeera“…

Potpuna anonimnost, nenavođenje imena i grada u kojem radi (podaci poznati redakciji) ni bilo kojeg detalja koji bi to mogao otkriti bili su uslovi da nam opiše iskustva radnika u prodavnicama u vlasništvu Agrokora te atmosferu koja trenutno vlada.

Strukovni sindikat upozorava da je Konzum, koji u Bosni i Hercegovini zapošljava približno 4.150 zaposlenika, već pripremio otkaze te da je ugroženo 1.000 radnih mjesta. Manje Konzumove prodavnice već su se počele zatvarati, a radnici slati na prinudne godišnje odmore.

Međutim, iz menadžmenta ove kompanije demantuju takve tvrdnje. Da nema razloga za brigu tvrdi i premijer bh. entiteta Federacija BiH Fadil Novalić te poručuje dobavljačima i građanima da “nije moguć neki negativan scenario u Bosni i Hercegovini”.

Ipak, police su u radnjama poluprazne, radnici s neizvjesnošću prate vijesti, osjete napetu atmosferu na svojim radnim mjestima, ali nemaju nikakve informacije šta se dešava.

“I šefovi su nam rekli da ne znaju šta se dešava, ali smo imali sastanak i rečeno nam je da se od sada u svemu štedi. Struja se štedi, stalno se mora gasiti svjetlo u magacinu… Zatim, naprimjer, sve što propadne od voća samo će se tri posto otpisati, ostalo radnici moraju plaćati. Tih tri posto stvarno je malo, čak i za ovaj naš objekat koji radi dugo, još će sada vrućine i voće će propadati”, nastavlja pričati naša sagovornica.

Dodaje i da su dobili upozorenje da ne razgovaraju s mušterijama o krizi, da ne bi “sami sebi problem napravili”.

“Konzum nekada namjerno pošalje svoje ljude da vide kako ćemo mi reagovati. Ne znate nikada ko je čiji. Meni je žena prije pola godine napravila problem. Pitala me imam li neke proizvode, a ja sam rekla da ih nema. Onda me pitala ‘Gdje ti je šef, što on to nije poručio?’ Na kraju se ispostavilo da je to žena iz Konzuma koju su poslali da vidi kako ćemo mi reagovati i napisala je u svom izvještaju da sam ja bila drska.”

Topli obrok – bodovi na Pika kartici

Naša sagovornica, koja je u Konzumu stalno zaposlena nekoliko godina, s druge strane, prijavljena je na minimalac od nekih 200 eura, a mjesečna plaća joj je manje od 350 eura, što je ispod prosjeka u Bosni i Hercegovini. Osim toga, topli obrok, koji iznosi otprilike 80 eura, ne dobija u novcu nego u bodovima na Pika kartici i može ih potrošiti jedino u Konzumu.

U radnji u kojoj radi, veličine 500-tinjak kvadratnih metara, često zna biti sa samo još jednom radnicom, te tako radi za kasom, a istovremeno mora usluživati i mušterije u prodavnici, slagati robu…

“Već 10 mjeseci primamo topli obrok na Pika karticu, a i regres od 300 KM (150 eura) prošle godine legao je na tu karticu. Puno je meni 460 KM (230 eura) na Pika kartici, želim možda da ih potrošim na nešto drugo. Onda je moja sestra rekla da će kupovati u Konzumu, meni dati pare, a da ja to provučem svojom Pika karticom. Sreća da mi muž i sin rade, jer ne znam šta bih sa ovom platom. Dok otplatim kredit, dok mi uzmu topli obrok, meni na računu ostane 100 eura.”

Nekada i manje, jer svaki proizvod koji nedostaje, svaku krađu i manjak novca nadoknađuju sami radnici u prodavnici.

“Što se tiče ovih godišnjih inventura, ja sam imala sreću da je kod nas šef poprilično sposoban, tako da nismo imali velikog manjka. Međutim, znam za radnike iz ovog većeg centra, koji je imao nekih 40.000 KM (20.000 eura) manjka i njima se to sada sve odbija od plate.”

Iskustva rada u Konzumu puno su lošija nego kod prethodnih poslodavaca, kaže naša sagovornica, koja je prije toga bila zaposlena u Mercatoru, koji je Agrokor kupio.

“Kada su došli ti menadžeri Konzuma, nekako su nas sve gledali s visoka. Prije, kada je bio Mercator, mogli smo vratiti lošu robu, a sada ne možete vratiti, jer sve dolazi iz magacina Velpra, koji je također u vlasništvu Agrokora. Ranije je naša radnja pravila 20.000 do 30.000 KM (10.000 do 15.000 eura) prometa i uvijek je bilo posla. Međutim, Konzum je gurao svoju tržišnu marku K Plus i ukinuli su nam puno roba po nekom svom principu, ne po tome šta se prodaje, a šta ne. I sada mi pravimo nekih 12.000 KM prometa (6.000 eura) jer nemamo dobar asortiman roba”, objašnjava radnica.

Sada dobavljači ne dostavljaju robu, pa je proizvoda još manje, police su poluprazne, te se boje da se to sve ne odrazi na radnike. Premijer Federacije BiH ove sedmice iznio je podatak da je ukupan dug prema dobavljačima 131 milion KM (približno 65,5 miliona eura).

“Bojimo se da ne bude ključ u vrata. Nemaš šta da prodaješ, mušterije odlaze, a oni nama sada ništa konkretno ne govore. Vjerujem da će biti otkaza, da će ići sve po radnicima”, zaključuje.

Konzum: ‘To su redovne aktivnosti’

S njom se slaže i Mehmed Avdagić, predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini (PPDIVUT). Smatra da je situacija daleko teža nego što se javnosti predstavlja.

“Dobio sam informaciju da je 200-tinjak radnika već dobilo otkaz. Imate radnika koji su otpušteni, a imaju ugovore na neodređeno vrijeme, imate one starije od 55 godina”, ukazuje Avdagić.

Međutim, direktor Konzuma u BiH Tomislav Bagić odgovara da je prošle godine Konzum zatvorio 12 malih prodavaonica u Bosni i Hercegovini, a u isto vrijeme otvorio desetak novih i preuredio 20.

“Ove godine – znači, to je naše redovno poslovanje – također ćemo zatvoriti desetak malih prodavnica koje su neprofitabilne i nemaju veze s restrukturiranjem Agrokora”, rekao je. Bagić tvrdi da Konzum čak sada namjerava zaposliti nove radnike i dodaje da nije tačna informacija o ugroženim radnim mjestima.

Kasnije su i iz Službe za odnose s javnošću Konzuma BiH ponovili kako su zatvaranja pojedinih prodajnih objekata “u skladu s redovnim planom optimizacije maloprodajne mreže koju rade kao dio redovnog poslovanja i analize, te isto nije povezano sa trenutnim aktivnostima koje se tiču transformacije poslovanja na nivou Agrokora”.

Na pitanja o psihozi koja vlada među zaposlenicima, mjerama štednje i pravilima ponašanja, koja je Al Jazeera postavila upravi Konzuma u BiH do objave članka nismo dobili odgovor.

