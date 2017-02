Plantaže smilja i destilerije će se popisati, a eterično ulje brendirati

Na predstojećem sastanku ova Grupacija će izraditi jedinstvenu informatizaciju preko koje će svi proizvođači i prerađivači imati sve potrebne informacije. Grupacija proizvođača i prerađivača smilja napravit će statističke podatke o količinama postojećih nasada, kao i nasada u pripremi kako bi imali plansku proizvodnju u odnosu na kapacitete za preradu. Napravit će se i popis destilerija, a pokrenut će se i postupak brendiranja i zaštite cijene eteričnog ulja od smilja, ali i zaštitu otkupne cijene svježe mase biljke, piše “Večernji“.

Ovim se prvi put planski i organizirano pristupa prema ovoj djelatnosti od koje proizvođači, čiji je najveći broj koncentriran u Hercegovini, očekuju velike finansijske efekte. Procjene Vanjskotrgovinske komore BiH su da je u posljednjih godinu dana zasađeno oko 1.000 hektara novih plantaža smilja. Ako se tome doda da je 80 posto podignutih nasada nastalo kultivacijom do tada neobradivih brdskih i kamenitih područja Hercegovine, dolazi se do zaključka da ovaj trend ima višestruku finansijsku i općedruštvenu korist. Posebno u stvaranju novih obradivih površina i otvaranju velikog broja novih radnih mjesta. Ako se sve navedeno stavi u kontekst najvećih svjetskih proizvođača eteričnih ulja, gdje službeno Korzika drži primat, a procjene su da raspolaže s 250 hektara, dolazi se do zaključka da bi se BiH trebala pozicionirati na sami vrh proizvođača eteričnog ulja od smilja u skoroj budućnosti. Tvrtka pod nazivom Eco Mediteran objavila je informaciju kako posjeduju Eco Cert certifikat za sjeme i sadnice, počevši od sadnica koje će se saditi u proljeće.

“Plantažer će mnogo lakše dati zelenu masu na otkup jer osoba koja je bude otkupljivala, mnogo će lakše dobiti Eco Cert na svoje ulje i tako imati bolji plasman samog ulja. Također, oni koji vlastitu destileriju, mnogo će lakše dobiti vlastiti Eco Cert na ulje koje će imati sigurniji plasman i to po mnogo boljoj cijeni, poručuju iz spomenute tvrtke te naglašavaju da Eco Cert jamči ekološku proizvodnju od samog početka ciklusa od sjemena, preko ulja do skupocjenih proizvoda.

