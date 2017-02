GOSPODO CENIĆ I KEŠETOVIĆ IZVRŠITE ANALIZE U NEKOJ OD REFERENTNIH LABORATORIJA I DAJTE NA UVID DOBIVENE REZULTATE

Sa svim titulama koje stoje ispred njihovih imena neću i ne mogu se složiti sa njihovom predstavom kvaliteta naših proizvoda i iznenađuje me da mogu ovako nešto izjaviti, ali ako malo bolje razmislim pa možda to i jest baš stanje svijesti naših takozvanih intelektualaca i stručnjaka koji su i doveli naše kompanije u stanje u kojem se nalaze. Ja se neću takmičiti sa njima na njihovom polju u ekonomiji ali činjenica je da mi radimo dvije godine i da imamo uplaćene doprinose i plate. Jedino što se slažem sa njima da nam je potreban strateški partner i finansijska podrška kako bi još stabilnije stajali na svojim nogama.

Što se tiče Kešetovića koji će zaraditi penziju na državnim jaslama da li je u nekom od ministarstava, profesor, savjetnik u kantonalnoj ili federalnoj vladi, član nekih od nadzornih odbora, čak je bio i u nadzornom odboru DITA DD Tuzla što on to i zna bolje bi mu bilo da kao profesor, ekonomista koji su uništile ovu zemlju i njenu privredu pomogne preduzećima koja su došla u ovakvu situaciju nego da samo teoretiše i priča gluposti i neka se okrene realnom sektoru i proizvodnji jer da nije bilo njega i takvih kao on koji su donosili odluke i dijelili savjete onima koji donose odluke do ovoga ne bi ni došlo. Iz navedene izjave se vidi da je on dobro informisan o instaliranim kapacitetima u Diti oko 50.000 tona jer je bio jedno vrijeme i član Nadzornog odbora Dita dd Tuzla da poručim da bi mi bili prezadovoljni i sa 20.000 tona i mogli bi zaposliti još 100 radnika koji ne bi morali slušati predavanja takozvanih stručnjaka a biti na birou i po 30 godina. Mi iz Dite to nismo dozvolili niti ćemo dozvoliti, a ovakve izjave vrijeđaju nas poštene radnike koje žive od svoga rada i znaju šta se i kako radi da bi dobili zarađene plate. Što se tiče izjave da neće da kupuje smeće, riječ koja mi je posebno zasmetala jer od samog početka ponovnog pokretanja proizvodnje poseban akcent smo stavili na kvalitet proizvoda jer smo znali da se marketinški nećemo moći nositi sa konkurencijom pa zato ovakve izjave još više vrijeđaju „lopovu možeš reći da je lopov i osuditi ga ali će se on samo nasmijati i kao da nista nisi rekao a poštenog čovjeka to će uvrijediti više nego da si ga ošamario“. Tako smo skoro imali razgovor o jednom našem proizvodu za odleđivanje vjetrobranskog stakla koji cjenovno nije konkurentan, gdje na deklaraciji kod nas a i kod konkurencije na deklaraciji piše tačka smrzavanja –25 C° da je analizom utvrđena tačka smrzavanja kod nas – 23,5 °C a kod konkurencije je iznosila od – 6 °C do – 9°C (nismo odustali od našeg kvaliteta i oznaka na deklaraciji i zato nismo konkurentni). Zato bi pozvao gospodina, profesora, savjetnika Kešetovića da kod inspekcijskih službi svojim vezama pokrene analizu roba na našem tržištu pa da vidimo svi šta je smeće ali argumentovano a ne kao dio lobiranja za određene proizvode.

Za gospođu Cenić, koju sam smatrao stručnom osobom u njenoj oblasti , i vjerovao sam da samo nije imala šanse da pokaže svoje stručno znanje i potencijal jer ne pripada političkim lobijima grdno sam se prevario i došao do zaključka da je posebno talentovana za marketing jer su i njene izjave zasnovane na marketinškom triku i ličnoj promociji jer nisam došao do saznanja da je imala uspjeha u bilo kojem dijelu proizvodnje i realnog sektora, imao bih samo nekoliko stvari još da dodam. Pošto ja nisam ni novinar istraživač ni lobista a ni ekonomista nego samo radnik osvrnuću se samo na ovu njenu izjavu.

U pravu je kad kaže da postoji problem izmirivanja dugova, potrebno je restruktuiranje ali isto tako treba da zna da su kod nas u nadzornim i upravnim odborima bili i savjetnici premijera, ekonomisti, bankari i oni su nas i doveli do ovakve situacije. Slažem se da niko ne treba kupovati nešto loše i izjava i „da joj je mater rođena proizvela a uništava robu neće kupovati“. Razumijem jedna je mater i to me posjeća na majku kad da dijetu da jede a ono neće a mati ko mati to prihvati daj nešto drugo ali otac je uvijek pokušavao da natjera da proba pa da onda odustane. Zato bi pozvao gospođu Cenić da nešto proba pa da onda kritikuje i baca ljagu na nešto. Sve kritike i sugestije u Diti su dobro došle i njima pristupamo sa posebnom pažnjom kako bi unaprijedili naše proizvode i zadržali kvalitet na zavidnom nivou tako da kritike na račun kvaliteta nisu uopšte na mjestu. Mi svakog dana imamo ponude za proizvodnju baza (jeftinije recepture kojima oni samo dodaju jednu ili dvije komponente i pojačaju miris) za pojedine kofer firme kojima su takozvani stručnjaci omogućili raznim tenderima i lobijima da haraju našim tržištem ali nismo prihvatili, zato što ne želimo da na naše tržište izbacujemo nekvalitetan proizvod iza kojeg će stajati proizvedeno u Diti. Zato gospođo Cenić radi ovakvih vaših nepromišljenih izjava ako ste izjavili mi hvala bogu nismo više socijalni slučaj ali mnoge druge kompanije u BiH jesu socijalni slučajevi ali valjda ćete nas vi stručnjaci Cenić i Kešetović izvući iz ovakve agonije pa da svi stanu na zdrave grane, bez mišića -djelima a ne teorijom i izjavama.

Izvinjavam se ako sam nekoga povrijedio napisanim tekstom i imam prijedlog za dotičnu gospodu da ovo riješe na njihov način kao intelektualci (stručnjaci). Pošto je u kontekstu ovih izjava direktno pomenuta Dita dd Tuzla u stečaju IZAZIVAM IH I MOLIM ako imaju ozbiljne namjere da izvrše analizu naših proizvoda (ARIX,IDA,3DE, BLIC itd.) i uporede sa svim proizvodima na tržištu iste platne kategorije dobivene analize predstave javno svim medijima kao i dotičnom novinaru Alenu Avdiću koji je objavio vaše izjave. Tek tada ćete me ubijediti da su izjave bile dobronamjerne a ne sa ciljem lobiranja za nešto ili nekoga a pošto ste ekonomisti izvršite i analizu cijena prije i poslije pokretanja naše proizvodnje mada smo mi sa učešćem u tržištu još uvijek kap vode u moru.

„Koliko god emotivno gledali na ovu priču i htjeli pomoći opstanku ove firme na tržištu, ne možemo lagati i kazati da ćemo ponovo kupiti proizvod ako se on pokaže nekvalitetnim“ apsolutno se slažem sa ovom konstatacijom ali prvo treba kupiti i provjeriti pa onda realno komentarisati.

Dužnost mi je i da vas upoznam da svi proizvodi koji se trenutno nalaze na tržištu ( od ukupno 2000 receptura izabrane su recepture sa najkvalitetnijim sastavima i efektima) gdje je ugrađeno iskustvo od 35 godina rada u branši. Svaki proizvod je morao u prethodnom periodu proći rigorozne mjere razvoja (minimalno 6 mjeseci) da bi uopšte bio pušten na tržište, a kontrolisanje kvaliteta se obavlja po određenim procedurama sistema kvaliteta. Sam proces proizvodnje podliježe konstantnoj kontroli kvaliteta proizvoda na više mjesta (minimalno 3 a po potrebi i više) u samom procesu proizvodnje, mikrobiološka kontrola i konačno dozvola isporuke u skladište od strane službe kontrole.

Što se tiče zastarjelosti tehnologije da napomenem da je Dita bila prva kompanija na našem području sa primjenom automatskog upravljanja procesom proizvodnje (SIMENS) tako da vam ni ta tvrdnja ne stoji, činjenica je da bi se još neke stvari mogle dotjerati i modernizovati ali sistem radi.

I sada poneka domaćica iskuhava i pere rublje ručno, pa i to je stara, nepisana tehnologija.

Mi smo jedina firma za proizvodnju deterdženata na tornju koja je ostala i jedinstveni smo po tom vidu proizvodnje a svi koji se razumiju šta to znači znat će o kakvom se vidu proizvodnje radi i kvalitetu koji iz toga proizilazi, a ne samo suhim umješavanjem komponenti (u mješalicama).

Takođe uz ovaj demant možete na zahtjev dobiti i analize koje su vršene na Institutu za hemiju u Beogradu, Albus Novi Sad, Klinički centar Sarajevo, Milkos Sarajevo a koji su samo dio naših potrošača koji su vršili analize, iz različitih oblasti široke potrošnje i industrije jer prije svakog sklopljenog ugovora se vrše ispitivanja i efekti pojedinih deterdženata, kao i analize konkurencije.

Na osnovu tih analiza zato znamo da je naš deterdžent kvalitetniji od onih za koje smo mi vršili analize.

Poštovanje,

Zaposlenik DITA DD U STEČAJU TUZLA

Miralem Halilovć

