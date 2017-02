Dobro je biti m:tel Frend: Odaberi popust na dopunu ili poklon CD i učestvuj u nagradnoj igri

Ukoliko do 15. februara 2017. godine dopuniš svoj Frend račun elektronskom dopunom, možeš ostvari popust i do 50% na vrijednost dopuna od 7,50 KM do 100 KM. Najnižu vrijednost dopune sa popustom koju dobijaš na račun od 7,50 KM plaćaš 5 KM, a najvišu vrijednost dopune od 100 KM plaćaš 50 KM.

Ako voliš muziku Aleksandre Radović ili možda želiš nekom pokloniti njen najnoviji CD, onda kupi vaučer za dopunu od 10 KM i uživaj u njenom najnovijem albumu. Ovu ponudu možeš iskoristiti do 15. aprila 2017. godine ili do isteka zaliha.

I ne zaboravi, ako do 28. februara 2017. godine aktiviraš neki od Frend tarifnih planova, uštedićeš kombinujući minute za razgovor, SMS-ove i mobilni internet ili neograničen Viber ili Facebook, i ostvariti pravo na učešće u nagradnoj igri „Frend plan za novi stan“ u kojoj možeš osvojiti Huawei P9 lite, Huawei P9 ili glavnu nagradu – stan u svom gradu.

Za sve nedoumice i za više informacija besplatno pozovi m:tel kontakt centar na 066 10 10 10.

