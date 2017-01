Dopuni se i ostvari popust: Dopuni Frend račun i ostvari popust i do 50%

Najnižu vrijednost dopune sa popustom koju dobijaš na račun od 7,50 KM plaćaš 5KM, a najvišu vrijednost dopune od 100 KM plaćaš 50 KM.

Period važenja dopune na bonus računu za iznose od 2,50 KM do 4,99 KM je 7 dana, za iznose od 5 KM do 9,99 KM je 10 dana, a od 20 KM do 50 KM je 15 dana.

Bonus račun važi za pozive u m:tel mobilnoj mreži i slanje SMS-ova prema svim mobilnim mrežama u BiH.

FREND elektronske dopune možeš pronaći gotovo na svakom koraku, a kiosci i prodavnice označene su prepoznatljivim FREND zastavicama i naljepnicama.

Požuri i dopuni se jer akcija traje do 15. 02. 2017. godine.

U cijene je uračunat PDV.

Za više informacija pozovi korisnički servis 066 10 10 10 ili posjeti stranicu frend.mtel.ba.

