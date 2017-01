Radno vrijeme prodajnog mjesta je:

Od ponedjeljka do subote u periodu od 09.00 do 21.00 časova i nedjeljom od 09.00 do 16.00 časova.

Nova m:tel poslovnica je smještena u ambijentu koji je uređen u skladu sa najsavremenijim trendovima dizajna i funkcionalnosti. Dođite da pronađete uslugu po vašoj mjeri, m:tel-ovo osoblje vam je na usluzi.

loading...

Facebook komentari