VELUX ACTIVE SA NETATMO OSVOJIO DVIJE CES NAGRADE

VELUX ACTIVE zajedno sa Netatmo je nagrađen dvijema prestižnim nagradama CES na Consumer Electronics Show (CES) u Las Vegas, Nevada, USA. Nagrade su date u kategorijama Pametna kuća (Smart Home) i Ekološki dizajn i održive tehnologije (Eco-design & Sustainable Technologies)

Kao i nagrade, danas VELUX takođe zvanično najavljuje svoje partnerstvo sa revolucionarnom kompanijom Netatmo koja se bavi pametnim kućama. VELUX radi sa Netatmo na razvijanju inovativnih rješenja unutrašnje klime nazvan VELUX ACTIVE. I partnerstvo i koncept proizvoda su objavljeni u kontekstu CES Unveiled, CES izložbi u Las Vegas-u.

Očekuje se da će se prvi VELUX ACTIVE proizvodi lansirati na tržište u jesen 2017. godine. The first VELUX ACTIVE products are expected to launch in autumn 2017. Oni će se sastojati od WiFi gateway i pametnog upravljanja za VELUX Integra krovne prozore i proizvode za zaštitu od svjetlosti i toplote, zajedno sa aplikacijama za iOS i Android operativne sisteme. Na osnovu parametara unutrašnje klime, kao što su temperature, nivo dnevne svjetlosti, vlage i nivoa CO2, korisnici će moći da automatizuju upravljanje krovnim prozorima i roletnama – čime se osigurava optimalna klima u kući u svakom trenutku.

Pametne kuće i automatizacija, prema predviđanjima, će biti jedan od sljedećih velikih trendova među kupcima. S obzirom da je sve više i više proizvoda u kućama onlajn ili međusobno povezano, sa pametnom kućom prihodi će se učetverostručiti gotovo do 65 biliona dolara do 2020. godine (statistike iz 2016.)

“Veoma brzo vaš dom će biti u mogućnosti da vam pomogne da vodite računa o vašem zdravlju, osiguravajući vam da dobijate mnogo dnevne svjetlosti i svježeg vazduha tačno onda kada su vam potrebni“ – izjavio je Jørgen Tang-Jensen, CEO VELUX grupacije. “VELUX stvara bolje životne uslove za naše kupce već više od 75. godina, i ova saradnja sa Netatmo predstavlja jedan važan korak naprijed u pružanju veće udobnosti, blagostanja, energetske efikasnosti i sigurnosti.”

“Veoma smo zadovoljni što razvijamo ovo inovativno rješenje sa VELUX-om, liderom u proizvodnji krovnih prozora. Sa ovim partnerstvom, mi pokazujemo našu sposobnost da kreiramo rješenja koja se uklapaju u infrastrukturu doma i direktno se obraćaju BtoB tržištu”, – objasnio je Fred Potter, osnivač i predsjednik Netatmo“. Kroz ovu saradnju, donosimo naše vještine u polju vještačke inteligencije, integracije softvera proizvoda, elektronike i iskustava korisnika”. – dodao je Potter.

Kao dio strategije o pametnim kućama, VELUX je takođe najavio i saradnju sa firmom Apple, na razvoju proizvoda kompatibilnih sa Apple HomeKit platformom za pametne kuće.

VELUX Grupacija

VELUX Grupacija već 75. godina kreira bolje životno okruženje za ljude širom svijeta koristeći dnevnu svjetlost i svjež vazduh. Naš proizvodni program uključuje krovne prozore, modularne krovne prozore, kao i široku paletu roletni, vanjskih aluminijumskih roletni, proizvoda za ugradnju i kontrolnih jedinica za pametne kuće. Ovi proizvodi pomažu da se osigura zdrava i održiva unutrašnja klima za rad i učenje, za igru i uživanje. Mi radimo na globalnom nivou, sa prodajom i proizvodnjom u više od 40 zemalja i oko 9500 zaposlenih širom svijeta. VELUX Grupacija je u vlasništvu VKR Holdinga A/S društva sa ograničenom odgovornošću koja je u vlasništvu fondacija i porodice osnivača. Za više informacija posjetite: www.velux.com

Netatmo

Netatmo je revolucionarna kompanija koja se bavi pametnim kućama i razvija prelijepo dizajniranu elektroniku. Zaista pametni, Netatmovi inovativni proizvodi pružaju nevjerovatno iskustvo koje pomaže korisnicima da kreiraju sigurniji, zdraviji i još komforniji dom.

Netatmo pažljivo i po najvišim standardima kreira mehaničke dijelove, elektroniku i softvere za sve svoje proizvode. Netatmo takođe kreira mobilne i web aplikacije koje u potpunosti ostvaruju svoje potencijale

Od 2012. godine Netatmo je na tržište isporučio trinaest različitih uređaja podjeljenih u četiri kategorije:

Vrijeme – Lična meteorološka stanica sa svim dodatcima, mjerenje količine padavina i vjetra.

Energija – Pametni thermostat i pametni ventil za radijatore, oba dizajnirana od strane Philippe Starck.

Sigurnost – Sigurnosne kamere Welcome, za unutrašnjost, i Presence, za vanjski prostor, unutrašnji sigurnosni alarmi i pametni detektori dima.

Air care – Healthy Home Coach, pametni monitor za praćenje unutrašnje klime doma.

Netatmo je ključni igrač u proizvodnji proizvoda za pametne kuće, sa proizvodima koji su dostupni kroz različite mreže distribucije širom svijeta.

Kroz svoj program “with Netatmo”, Netatmo razvija povezana rješenja sa vodećim brendovima u građevinskoj industriji koja se integrišu u stambene jedinice, kako novoizgrađene tako i renovirane.

loading...

Facebook komentari