Međunarodni Fiat-fićo fest: Na Baščaršiji predstavljeno 66 primjeraka “fiće” iz svih krajeva Evrope

Ljubitelji legendarnog Fiatovog, a zatim i Zastavinog modela, iz cijele Evrope okupili su se u Sarajevu da proslave njegov 62. rođendan.

Advertisements

Prema riječima Fadila Ćerimagića iz Udruženja “Fićo-klub“, koje je organizator manifestacije, Sarajlije i turisti mogli su da vide 66 primjeraka “fiće”, kojima su vlasnici iz svih krajeva Evrope, najviše iz regiona, stigli na prvi Fiat-fićo fest. Kako kaže vlasnici “fića” su pokazali da prva ljubav zaborava nema i da su mnogi od njih nostalgično vezani za svoja vozila.

Automobili su prvo bili izloženi na Baščaršijskom trgu, gdje su privukli veliki broj znatiželjnika. Bilo je tu raznih modela, a jedan od najinteresantnijih je stigao iz Subotice. Riječ je o modelu 600D iz 1961. godine, koji je svojevremeno koristila jugoslovenska milicija.

“Idem stalno na old timer ili fićo skupove. Ovo je milicijsko vozilo i naravno da deca najviše vole takva vozila. Svi bi da budu ili vatrogasci ili milicioneri, pa onda bi i svi da se slikaju sa njim. Ovo je model iz 1961. godine 600D Zastava. On se pravio od 1960. do 1962. godine. Slabija je verzija od 18 konja, tako da uz brdo baš neće, ali ako smo stigli iz Subotice, onda znači da je sasvim OK. Može ići do 90 na sat, sve preko je mućenje. Može brže jedino kada se ‘zalaufa’ prema dole, ali onda ne može da stane, jer su kočnice stare“, kazao je za Anadolu Agency (AA) Josip Neis, vlasnik modela iz 1961. godine i dodaje da ne zna koliko je dugo njegovo vozilo koristila milicija.

Ćerimagić je istakao da je oko orgnizacije Fiat-Fićo festa bilo jako puno posla, te se zahvalio Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku Opštine Stari Grad što je dozvolio da automobili budu izloženi na Baščaršiji.

“Ljudi sa strane koji su došli svakako žele da vide i Baščaršiju. Zato sam spojio ugodno s korisnim i napravio zadovoljstvo i ovima koji dolaze, ali i onima koji gledaju i uživaju. Primijetili smo da posjetioci zaista uživaju. Ljudi su nostalgično vezani za fiću, zato što je on bio auto naše mladosti. S njim smo e provodili i vozili svuda, bio nam je glavni auto. Uz to ja sam još s fićom vozio i takmičio na brzinskim trkama daleke 1968. godine, pa sve do 1985. prva ljubav zaborava nema, a na nagovor moje familije, sina i žene, napravio sam Fićo fest i tako sam ušao u evropsku asocijaciju, koja organizuje ovakve manifestacije na raznim mjestima. Uskoro je 2. septembra u Austriji u Grazu, a onda iza toga ima u Švicaskoj, pa u Njemačkoj. Veoma sam iznenađen koliko u tim zemljama ima fića“, kaže Ćerimagić i dodaje da vlasnici “fića” gaje veliku ljubav prema svojim vozilima, što najbolje ilustruje činjenica da su neki od učesnika Fiat-Fićo festa u Sarajevu došli iz zemalja zapadne Evrope.

Dodaje da se sa članovima evropske asocijacije upoznao preko rezervnih auto dijelova, jer su iz potrebe jedni s drugima stupili u kontakt.

“Tako smo došli do ovog skupa da proslavimo ovdje 62. rođendan fiće u Sarajevu na Baščaršiji ispred Sebilja“, naglasio je Ćerimagić.

Program prvog Fiat-Fićo festa je cjelodnevni. Nakon izložbe na Baščaršijskom trgu učesnici će otići na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva gdje će položiti cvijeće, a zatim će produžiti ka sarajevskom naselju Dobrinja, gdje će biti upriličena još jedna izložba. Poslije toga svi učesnici odlaze prema Igmanu i Bjelašnici, gdje je planirano održavanja ispita spretnosti.

Na Fiat-Fićo festu u Sarajevu pristiglo je 66 vozila, a najstarije koje je došlo je model iz 1957. godine.

Fiat 600 prvi put je predstavljen 1955. godine na sajmu automobila u Ženevi. Zastava je “fiću” počela proizvoditi, također, 1955. godine po licenci Fiata 600. Model fabrike iz Kragujevca nosio je naziv Zastava 750, a prozvodio se sve do 1985. Na području regiona ili bivše SFR Jugoslavije poznatiji je pod nadimkom “fićo”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari