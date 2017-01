KUPNJA RABLJENOG AUTA: Ovo su znakovi koji ukazuju na muljanje prodavača!

Malo si ko danas kod nas može priuštiti bilo kakav novi automobil pa trgovina rabljenima cvjeta. Neki se rješavaju svojih rabljenih i kupuju nešto drugo, također rabljeno, veće ili manje ovisno o potrebama, česte su i zamjene, a i mladi vozači silom naših domaćih prilika sjedaju u svoj prvi automobil, naravno polovni. U moru ponude svih vrsta automobila što od domaćih vlasnika, što iz unosa iz zemalja EU, ako i vi kupujete rabljeno vozilo, najbitnije je prije same kupnje pažljivo provjeriti ponudu na tržištu i upoznati se s cijenama. Pritom, ako je cijena viša od prosjeka to bi mogao biti dobar znak kako je riječ o urednom automobilu (a još se možete i cjenkati), dok nerealno niske cijene od privatnih ponuđača s dodacima “hitno, odlazim u inozemstvo, akcija do Božića” i slično u principu znači da automobil treba bolje pregledati, piše “Jutarnji“.

Potrebe i prioritete prije kupovine morate jasno definirati. Tako ako vam treba manji automobil, tražite manji, bez obzira na to što neka sjajna primjerice Alfa 166 2.5 V6 stoji kao i Fiat Punto 1.2 istog godišta, ne zaboravite pritom da su održavanje, potrošnja i godišnja davanja za taj automobil bitno veća, a i ne treba vam veći auto u startu. Najbitnije odrednice kod potrage pritom su uvijek iste za većinu kupaca: kilometraža, pitanje je li auto bio razbijen pa popravljan i je li vozilo bilo ukradeno. Ako se stanje automobila prema izgledu i detaljima te papirima ne podudara s pričom, jednostavno krenite u daljnju potragu.

Uglavnom, kupnja rabljenog je uvijek lutrija, pa mogućnost pogreške pokušajte svesti na najmanju moguću mjeru i računajte s barem s minimalnim ulaganjem poput izmjene ulja u motoru odmah po kupnji. Dakle, kada pronađete automobil koji vam je privukao pažnju obratite pozornost na ove znakove koji ukazuju na moguće muljanje prodavača.

Osnove kod kupnje rabljenog

1. Probna vožnja

Nikada, ali NIKADA nemojte kupiti rabljeni auto koji niste provozali. Vuče li u stranu? Ubrzava li ravnomjerno? Drži li pravac pri kočenju? Lupka li na neravninama? Ako se imalo razumijete u problematiku odmah ćete znati što je posrijedi, a ako ste laik, odvezite auto stručnjaku da ga pogleda. Uvijek je najbolje ići u ovlašteni ili specijalizirani servis. Kad ustanovite što sve treba mijenjati, izračunajte koliko to košta i čuvajte tu misao za cjenkanje kasnije. Odvezite se do stanice za tehnički pregled. Nađete li nepravilnost, okrenite se i dajte petama vjetra. Po ovom pitanju, u slabijem su položaju auti uz unosa jer je nemoguće provjeriti njihovu stvarnu kilometražu što god vam rekli ili priložili prodavači.

2. Svježe lakirani automobil, da ili ne?

Svakako je bolje kupiti automobil s originalnom bojom, čak i ako je oštećena od parkiranja ili manjih udubljenja, nego kupiti svježe pobojan automobil. Jer auto je sjajan i oku ugodan no tko zna što skriva svjež lak, ponekad je lakiran zbog sudara, a ponekad čak i krije hrđu. Ovdje valja obratiti pozornost na sva stakla jesu li iz iste godine i istog proizvođača, ako nisu, to je znak da su mijenjana, a automobil bio razbijen.

3. Kako prepoznati prevaru s kilometražom u sedam koraka

Dim iz auspuha

Trebao bi biti jedva vidljiv, svaki drugi tamni ili plavkasti ukazuje na veću nepravilnost u radu i na ogromnu kilometražu. Čađa ukazuje na loše izgaranje, koje najčešće nastaje zbog nepodešenog ili istrošenog sustava za, a kod dizelaša je uzrok često u visokotlačnoj pumpi i brizgalicama.

Motor trese u praznom hodu

Nemiran rad kada je motor zagrijan ukazuje na razlike u tlakovima kompresije, uslijed istrošenja klipova, karika i ventila. Ne dajte se zavarati da se to lako podešava, jer se najčešće radi o većoj dotrajalosti motora. Zato je najbolje isto testirati kada je motor hladan jer istrošenost motora najviše utiče na nejednolik rad u praznom hodu i ako je trešnja još veća svakako odustanite

Svježe opran motor

Zašto bi netko uopće prao motor prije prodaje? Na taj se način lako kamuflira dotrajalost i puštanju ulja na brtvama poklopca ventila i uljnog kartera te semeringu koljenastog vratila. Zato kada je motor opran teže se otkriva loše brtvljenje usisnog i ispušnog sustava, pa oprani motor lako može zavarati kupca. Zato bolje provjerite brtvila i semering gdje i najmanja kap može uputiti na prevaru.

Jako potrošena sjedala

Ako su sjedala mekana i na izgled deformirana a obloge na vratima potrošene auto je puno prešao što se vidi po istrošenosti tih dijelova. Neki prodavači pak kupuju rabljena, manje korištena sjedala, stražnju klupu i obloge vratiju, čega su također puni oglasnici, često i kožna za kakvih 1000 do 1500 kuna i postavljaju u svoj automobil pa se pokušajte informirati je li se kao nov automobil koji vas zanima isporučivao s npr. bordo kožom. Ako pak obloge vrata ne odgovaraju dezenu sjedala sve je jasno… Provjerite i mehanizam za podešavanje i u svakom položaju pomičite sjedala kako biste utvrdili koliko su dotrajala. To otkriva loše stanje auta više od drugih sklopova.





Izlizan volan i ručice

Ako su obloge papučica jako potrošene, često i “do metala” sve je jasno, auto je puno vožen, a ako su pak potpuno nove na 12 godina starom auto i to je signal za uzbunu. Izlizanost obruča upravljača i ručice mjenjača također bi trebali biti u skladu s godištem i općem stanju vozila…

Potpuno nove gume

Okej, kada se gume potroše stavljaju se nove. No ponekad su stavljene samo da prikriju stanje podvozja ili nepravilno izlizane prethodne gume. Često se stavljaju i ravnomjernije istrošene rabljene gume kakvih su također puni oglasnici.

Servisna knjižica puno govori

Bilo bi dobro da potražite automobil s urednom servisnom knjižicom ako je ikako moguće, a ako je uredno ispunjena velika je stvar pri kupnji i nekakva sigurnost. Objašnjenje kako ga je održavao djelatnik iz ovlaštenog servisa u fušu vrlo je nevjerodostojna, a nije dobro baš najbolje ni ako je auto servisirao “susjed mehaničar iz ulice”. To je minus, jer ukazuje i na korištenje neoriginalnih dijelova te umanjuje vrijednost automobila kod daljnje prodaje. Ako je auto iz unosa i bez servisne knjižice, ruke dalje. Ko zna od kuda je došao i kako se koristio.

4. Kako prepoznati ukradeno vozilo

Ako kupujete njemački automobil znajte da se takvi najviše i kradu pa prodaju s prekucanim brojevima šasije, a najčešće je riječ o VW Golfu i Passatu, svim modelima Audija, te posebice skupljim modelima Mercedesa i BMW-a. Provjerite jesu li sva stakla originalna, potom ako su upravljač, oplata i brava za ključ noviji od ostatka autatakođer nije dobar znak jer se ti dijelovi oštećuju i potom mijenjaju nakon krađe. Provjerite i lim oko broja šasije, brave na vratima i moguća oštećenja, no danas se kod ukradenih vozila toliko dobro prikrivaju svi bitni detalji da je s dokumentacijom možda najbolje otići u MUP na provjeru. Ako je vlasnik auta bez “putra na glavi” ne bi se trebao protiviti provjeri.

Za kraj, dobra priprema i strpljenje su najvažniji prilikom kupnje rabljenog automobila, jer u masi auta po oglasnicima i sajmovima velik je broj i onih koji predstavljaju lošu kupovinu i koji bi vam mogli zadati naknadne glavobolje. Dakle, gore nabrojane trikove koriste prodavači rabljenih, a na koje trebate obratiti pažnju kako bi izbjegli kupovinu nekvalitetnog vozila. Donekle, sigurnost daju saloni rabljenih ili rabljeni koji se prodaju u salonima novih automobila gdje su otkupljeni polovnjaci dobro pregledani i s realno utvrđenim stanjem, no cijene su često više od onih kod privatnih osoba u oglasnicima ili sajmovima. kako bilo, želimo vam kvalitetnu kupovinu dok se ne skupi za kakav novi automobil…

